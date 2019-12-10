Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев накануне заседания, которое 10 декабря проведёт Владимир Путин, заявил, что в 2020 году было бы правильно провести амнистию, приуроченную ко Дню Победы.
По его словам, необходимо решить, кого именно следует амнистировать.
Коллеги подготовили доклад, не знаю, будет ли обсуждаться тема амнистии, — цитирует Фадеева ТАСС.
Также председатель СПЧ добавил, что 75-летие Победы — большая, серьёзная дата.
Как ранее писал NEWS.ru, СПЧ намерен представить Владимиру Путину доклад, посвящённый защите прав россиян за рубежом.
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