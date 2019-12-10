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Органы опеки хотят попросить суд ограничить в правах родителей девочки, которая с рождения живёт в перинатальном центре «Мать и дитя» Марка Курцера.

Чиновники объясняют свой шаг тем, что центр в течение полугода судился с родителями, чтобы они забрали ребёнка домой. Однако несмотря на решение суда, они отказались это сделать. Органы опеки подадут...