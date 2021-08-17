Глава СПЧ РФ: россияне должны больше работать, а не просить четырёхдневку

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев призвал россиян больше трудиться, а не говорить о сокращении рабочей недели. Об этом сообщают «Известия».

У нас слишком много разговоров о сокращении рабочей недели и о праздниках. У нас труд стал восприниматься как обуза и как ярмо. Но вообще-то труд — это едва ли не главное в жизни человека. Труд должен радость приносить человеку, — заявил Фадеев.

Хорошо, если при этом труд приносит радость, но сегодня в России нет возможности предоставить всем работу по душе, добавил он.

Советник президента также отметил, что человек должен жить «ради семьи, ради детей, ради того, чтобы что-то в жизни сделать». При этом он уточнил, что сам не против сокращения рабочей недели, но акцент нужно сделать на повышении зарплат, потому что сейчас многие россияне получают около 20 тысяч рублей.

Ранее член Совета Федерации Сергей Леонов заявил, что увеличение рабочей недели не приведёт к стабилизации экономической ситуации в РФ. Он также назвал идею утопичной и добавил, что это связано с ситуацией в рабочих коллективах — большинство сотрудников на удалённом режиме работы и имеют хорошее техническое обеспечение.