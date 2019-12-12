https://static.news.ru/photo/a9623ac2-1cda-11ea-ba12-fa163e074e61_660.jpg Валерий Фадеев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев решил не показывать президенту Владимиру Путину доклад члена совета Николая Сванидзе о летних протестах и «московском деле». По его мнению, доклад нужно доработать.

На встрече с президентом 10 декабря Сванидзе изложил свой доклад тезисно. На следующий день Фадеев сказал журналистам, что доклад этот «будет тщательно рассматриваться и дорабатываться» и только после этого его опубликуют на сайте СПЧ. Когда это произойдёт — неизвестно. Для Сванидзе это заявление стало сюрпризом, раньше, по его словам, доклад сразу отдавался президенту.

Если мы затянем, выводы не войдут в поручения президента, а именно поручения и являются формальным итогом наших ежегодных встреч, — цитирует «Коммерсант» Сванидзе.

Член президиума СПЧ Александр Верховский тоже счёл доработку доклада по меньшей мере «странной» и предположил, что Валерий Фадеев «согласен не со всеми изложенными в документе тезисами».

Как писал NEWS.ru, 21 октября президент России Владимир Путин подписал указ, которым отправил в отставку Михаила Федотова с поста главы СПЧ. Руководителем был назначен секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. Кроме того, из Совета исключили и Павла Чикова, Илью Шаблинского, Евгения Боброва, а также Екатерину Шульман. Такую «зачистку» многие связывают с позицией Совета относительно московских событий летом этого года.