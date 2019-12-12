https://static.news.ru/photo/933a871e-1ced-11ea-b53f-fa163e074e61_660.jpg Валерий Фадеев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Документ от СПЧ может иметь силу и попасть на стол к главе государства только в сопровождении письма от имени председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Бумага представляется национальному лидеру в установленном порядке.

Об этом сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что документы по «московскому делу» якобы «утаили» от Владимира Путина.

В связи с публикациями считаю необходимым разъяснить порядок передачи документов президенту. Для того, чтобы документ Совета имел силу, попал на стол президента и был действительно им рассмотрен, документ должно сопровождать письмо от имени председателя, — приводятся слова Фадеева на сайте СПЧ.

Ранее NEWS.ru писал, что Фадеев решил не показывать президенту Владимиру Путину доклад члена совета Николая Сванидзе о летних протестах и «московском деле». По его мнению, доклад нужно доработать.

На встрече с президентом 10 декабря Сванидзе изложил свой доклад тезисно. На следующий день Фадеев сказал журналистам, что доклад этот «будет тщательно рассматриваться и дорабатываться» и только после этого его опубликуют на сайте СПЧ. Когда это произойдёт — неизвестно. Для Сванидзе это заявление стало сюрпризом, раньше, по его словам, доклад сразу отдавался президенту.