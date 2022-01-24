Глава СПЧ прокомментировал обвинения в терроризме журналиста Каляпина

Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев прокомментировал обвинения главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес члена Совета Игоря Каляпина, которого Кадыров назвал террористом. По его словам, которые приводятся на официальном сайте СПЧ, для таких заявлений нужны очень весомые основания.

Фадеев отметил , что знает о непростых отношениях Каляпина и Кадырова, однако подчеркнул, что Каляпин является членом совета при главе государства и утверждён на эту должность соответствующим указом, перед которым прошёл все требуемые законом серьёзные проверки.

В любом случае нужно всегда оставаться в правовом поле и, предъявляя столь серьёзные обвинения,<...> иметь такую же серьёзную доказательную базу, — сказал он.

Ранее чеченский лидер Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале назвал члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину террористами, которые извлекают прибыль из ситуации в Чечне и представляют её в выгодном для себя свете. Помимо этого он обратился к силовым структурам с требованием задержать их как пособников терроризма. Доказательную базу для своих слов глава Чеченской Республики предложил взять из независимых журналистских расследований.