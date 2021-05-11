Глава СПЧ назвал слежку спецслужб действенным способом против терактов

https://static.news.ru/photo/3476b78a-b331-11eb-8698-96000091f725_660.jpg Валерий Фадеев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Слежка спецслужб за подростками в соцсетях может быть самым действенным способом для предотвращения таких трагедий, как в Казани. Об этом заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев изданию «Подъём».

Главный способ борьбы с такими трагедиями — это тщательное отслеживание социальных сетей.<...> По следам в соцсетях надо выявлять потенциальных преступников. Это спецслужбы должны делать, — цитирует его издание.

Фадеев добавил, что соцсети как-то очень ловко следят за потребительскими предпочтениями граждан, предлагая те или иные товары. Однако они пока не научились следить за подготовкой преступлений.

Кроме того, по словам Фадеева, необходимо наладить контроль за оборотом оружия и повысить возрастную планку его продажи. А вот введение смертной казни за подобные преступления он считает неэффективным. В качестве примера глава СПЧ привёл США, где эта мера не помогает.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров заявил, что даже если бы силовики имели некую теоретическую возможность осуществлять мониторинг всех каналов в реальном времени, они едва ли успели бы предотвратить трагедию.