Глава СПЧ призвал поднять дело жены Янгулбаева на федеральный уровень

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев написал письмо главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой рассмотреть дело жены бывшего чеченского судьи в отставке Сайди Янгулбаева на федеральном уровне. По его мнению, ситуация Заремы Мусаевой непосредственно связана с её сыновьями, которых обвиняют в экстремизме и критике главы Чечни Рамзана Кадырова, поэтому добиться непредвзятости на региональном уровне не представляется возможным. Сообщение было опубликовано в Telegram-канале СПЧ.

Риторика с обеих сторон приобрела крайне острый характер, вплоть до публичных заявлений должностных лиц Чеченской Республики с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых. В сложившейся ситуации ход и результаты расследования уголовного дела в отношении Заремы Мусаевой могут быть дискредитированы и оценены обществом как предвзятые и необъективные, — пишет Фадеев.

20 января вооружённые люди в гражданской одежде и масках ворвались в квартиру в Нижнем Новгороде, где проживали Янгулбаев и его супруга Зарема Мусаева. Им передали постановление чеченского следствия о приводе на допрос. Силовики забрали с собой Мусаеву, поскольку Янгулбаев имеет иммунитет. Её арестовали на два месяца решением суда.

3 февраля коллегия судей республики лишила Янгулбаева статуса судьи в отставке и таким образом сняла с него неприкосновенность. Экс-судья предоставил комментарий, в котором сообщил, что его бывшие коллеги не имели оснований для принятия данного решения.