Глава СПЧ понадеялся на мягкое решение суда по сёстрам Хачатурян

https://static.news.ru/photo/1717c816-d0e0-11ea-aed5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев выразил надежду на предельно мягкое решение суда в отношении сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.

Сочувствую этим сёстрам. У них испорчена жизнь. Не знаю, как они из всего этого выкарабкаются. Это тяжелейшая трагедия. Надеюсь, что суд примет предельно мягкое решение, — цитирует РИА Новости главу СПЧ, выступившего на молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов».

По его словам, решения по таким сложным делам должен принимать суд присяжных. Фадеев напомнил, что в декабре Совет по правам человека выступил с инициативой, которую поддержал президент РФ, о расширении состава преступлений, по которым возможен суд присяжных.

Если суд присяжных, а суд присяжных — это как бы позиция общества, в таком случае сказал бы, что сёстры невиновны, потому что их жизнь была невыносима и они не могли найти другого решения, тогда судья, опираясь на суд присяжных, принимает оправдательное решение. А сейчас как ему оправдать этих девушек? — отметил правозащитник.

Ранее адвокат сестёр Хачатурян Алексей Паршин допустил рассмотрение их дела судом присяжных. При этом он предположил, что процесс будет закрытым, поскольку в деле присутствуют сведения о нарушении половой неприкосновенности.

Предварительные слушания по уголовному делу в отношении двух старших сестёр Хачатурян состоятся 31 июля. Заседание пройдёт в закрытом от СМИ и слушателей режиме. В свою очередь в Бутырском суде Москвы уточнили, что предварительные слушания дела в отношении младшей сестры назначены на 28 июля.

Девушки обвиняются в убийстве по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В июле 2018 года они убили своего отца Михаила Хачатуряна, после чего сами вызвали полицию и признались в совершении преступления. По их словам, отец на протяжении многих лет издевался над ними и подвергал сексуальному насилию.

Следствие настаивает на том, что сёстры виновны в умышленном убийстве, поскольку действовали в составе группы по предварительному сговору. Адвокаты же утверждают, что девушки защищали свои жизни от неминуемого посягательства со стороны отца. По их словам, это было подтверждено в ходе дополнительного расследования.

В январе 2020 года Генпрокуратура обязала следствие квалифицировать преступление не как убийство, а как действия, «совершённые в пределах необходимой обороны».