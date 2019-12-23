https://static.news.ru/photo/46e6b2ca-2643-11ea-9952-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Винокурова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава СПЧ Валерий Фадеев во вторник, 24 декабря, в разговоре с журналистами ответил на обвинения со стороны члена Совета Екатерины Винокуровой, которые касаются последствий её вопросов президенту России Владимиру Путину про Беслан и дело Ивана Голунова.

Женщина утверждает, что передача документов главе государства была заблокирована. А глава СПЧ, по словам Винокуровой, накричал на неё после пресс-конференции с президентом.

Фадеев, в свою очередь, заявил, что вопрос по Беслану и все сопутствующие предложения были одобрены как членами президиума СПЧ, так и им лично. Глава Совета не понимает, откуда взялась история о возможном наказании Винокуровой.

На вопрос о блокировке документов он также ответил отрицательно.

Нет, у меня никаких документов нет, которые Винокурова собиралась передавать президенту. Другие предложения и доклады, подготовленные членами Совета, большинство уже переданы моими письмами, — приводит слова Фадеева «Газета.Ru».

Глава СПЧ заметил, что все материалы, в том числе те, что ещё в работе, будут переданы по назначению.

Ранее Винокурова в интервью телеканалу «Дождь» рассказала о конфликте, который возник у нее с Фадеевым после заседания Совета. Оно состоялось 10 декабря. По словам журналистки, Фадеев накричал на неё из-за её вопроса Путину про помощь пострадавшим в Беслане. По словам Винокуровой, в нынешнем виде совет неэффективен. Журналистка заявила, что хочет добиться снятия Фадеева с поста главы СПЧ.

21 октября президент России Владимир Путин подписал указ, которым отправил в отставку Михаила Федотова с поста главы СПЧ. Руководителем был назначен секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. Кроме того, из Совета исключили и Павла Чикова, Илью Шаблинского, Евгения Боброва, а также Екатерину Шульман. Такую «зачистку» многие связывают с позицией Совета относительно московских событий летом этого года, писал NEWS.ru.