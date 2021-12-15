Глава СПЧ осудил амнистию покупателей поддельных сертификатов о вакцинации

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выступил против амнистии продавцов и покупателей поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. По его словам, такие люди совершают обман, что неприемлемо в условиях пандемии, пишут «Известия».

Это жульничество и со стороны тех, кто продавал сертификаты, и тех, кто покупал. Это обман. Обман в ситуации эпидемии не должен быть амнистирован, — сказал Фадеев.

Глава СПЧ также прокомментировал решение учитывать антитела при выдаче QR-кодов для посещения общественных мест. Он подчеркнул, что следует учитывать разные обстоятельства жизни людей. К примеру, кто-то мог переболеть без обращения к врачам, а иммунитет у него выработался.

Ранее сообщалось, что снятие законопроекта о введении QR-кодов на транспорте с рассмотрения — это правильное решение, заявил председатель Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев. Он напомнил о своём предложении отнестись к этому вопросу деликатно.