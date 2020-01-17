https://static.news.ru/photo/330ebff4-392b-11ea-bb9f-fa163e074e61_660.jpg Валерий Фадеев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев назвал нормальными планы Высшей школы экономики (ВШЭ) запретить преподавателям и студентам выступать с политическими заявлениями от имени вуза, обучающихся или сотрудников.

Считаю, это нормально, никакого ограничения свободы слова здесь нет. Университет — это профессиональная корпорация. У любой корпорации есть свои правила. Как я понимаю, здесь нет идеи ограничить высказывания сотрудников, профессоров, идея только в том, чтобы эти высказывания не связывались с университетом, — цитирует Фадеева агентство «Интерфакс».

Руководство ВШЭ планирует изменить регламент на ближайшем заседании учёного совета, анонс поправок появился на сайте вуза. Студентов и преподавателей по новым правилам обяжут «принимать меры по исключению аффилиации с университетом» и «не выходить за рамки экспертной или аналитической позиции» в своих публикациях и комментариях.

Глава СПЧ отметил, что поправки во внутренний регламент ВШЭ не нарушают прав студентов и профессоров, но защитят университет от нападок и проблем.

По мнению Фадеева, учащиеся и преподаватели должны заботиться о том, чтобы не нанести репутационный вред своему учебному заведению, идти на компромисс.

Как писал NEWS.ru, в октябре президент России Владимир Путин назначил главой СПЧ Валерия Фадеева — секретаря Общественной палаты РФ, журналиста, работавшего в партии «Единая Россия».