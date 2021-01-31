Глава СПЧ назвал митинги в поддержку Навального провокацией

https://static.news.ru/photo/f0bd335e-63bf-11eb-9c5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев прокомментировал проходящие в стране несогласованные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.

По его словам, эти акции являются провокацией и никак не относятся к «борьбе за лучшую жизнь».

Фадеев отметил, что негативно относится к незаконным протестам вообще и особенно к тем, которые проводятся в условиях пандемии коронавируса. Глава СПЧ также добавил, что возьмёт на контроль соразмерность наказания задержанным участникам протестов, сообщает MK.RU.

Как писал NEWS.ru, несогласованные митинги в поддержку Навального проходят в десятках российских городов. Согласно последним данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», силовики в общей сложности задержали более двух тысяч человек.

Первую тройку по числу задержанных составляют Москва, Санкт-Петербург и Красноярск — 469, 211 и 194 человека соответственно. В некоторых городах силовики действуют довольно жёстко. В частности, в Северной столице они применили электрошокеры.