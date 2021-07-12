Глава СПЧ назвал листовку подмосковного оперштаба о гнидах «дурным вкусом»

Глава СПЧ Валерий Фадеев назвал агитационную листовку подмосковного оперштаба по борьбе с коронавирусом о гнидах «дурным вкусом». Как сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», эта тема не настолько серьёзная, чтобы по ней принимать какие-либо меры. Ранее подмосковный оперштаб в своём Telegram-канале сделал агитационную публикацию в советской стилистике с текстом «Чтоб в живых остаться, гнида, прививайся от ковида!».

Независимо от того, где это в ведомстве или на каком-то другом сайте — это просто дурной вкус. Ничего больше не могу сказать. Не считаю эту тему настолько серьёзной, чтобы какие-то меры принимать, — сказал глава СПЧ.

Ранее вице-мэр города Денис Нестеров в ходе прямой линии с населением заявил, что не потeрпит рядом с собой антипрививочников, и предложил им покинуть страну. По его мнению, непривитые люди перестают быть «полноправными членами общества», им ограничен допуск в различные учреждения. А те, кто сделал прививку от коронавирусной инфекции, поступают в соответствии с нормами, установленными в стране и в регионе.

Позднее Глава Каменск-Уральского городского округа Свердловской области Алексей Герасимов сказал, что его заместитель был не прав, когда предлагал противникам вакцинации от COVID-19 уехать из России.