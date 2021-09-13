Глава СПЧ назвал Милохина и Моргенштерна «колхозниками»

Глава СПЧ Валерий Фадеев обвинил кумиров современной молодёжи тиктокера Даню Милохина и музыканта Моргенштерна (Алишер Валеев) в создании некачественного продукта и назвал «колхозниками». По его словам, их творчество негативно сказывается на маленьких детях. Его слова приводит РИА Новости.

Эти люди, типа Милохина и Моргенштерна, производят некачественную продукцию — вот в чём проблема. Например, некоторые рэперы — виртуозы, они занимаются много часов в день. Тот же Эминем произносил до семи слов в секунду. А эти — «колхозники». Происходит деградация, и это проблема образования, атмосферы в том числе, — цитирует агентство Фадеева.

Ранее заслуженный артист России, композитор и саксофонист Владимир Пресняков — старший заявил о своём желании «из интереса» посотрудничать с современными рэп-исполнителями Моргенштерном и Милохиным. Пресняков объяснил, что ему «нравится делать что-то на студии», поэтому он часто пишет музыку для молодых звёзд.

Современные исполнители активно сотрудничают с представителями старшего поколения российской эстрады. В том числе Даня Милохин, который записывает треки вместе с певцом Николаем Басковым.