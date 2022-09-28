Глава СПЧ Фадеев: нет оснований не впускать уехавших из РФ россиян

Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что нельзя запретить уехавшим из России гражданам вернуться в страну. Он пояснил, что этого не позволяет российская конституция. Он отметил, что понимает возмущение тех, кого призвали в рамках частичной мобилизации, но призвал оставаться в рамках закона, пишет ТАСС.

Как это не пустить в страну? На каком основании? Лишить гражданства? Российская конституция запрещает лишать российского гражданства, — рассказал Фадеев.

Он добавил, что также не видит законных оснований на ограничение выезда тех, кому повестку еще не вручили.

Минцифры ранее сообщило, что более 1,5 тысячи заявлений на отсрочку от частичной мобилизации подали за прошедший день сотрудники IT и телеком-компаний. Отмечается, что были выявлены типовые ошибки в ходе подачи заявлений, например, использование скорректированного шаблона формы-подтверждения.

В ведомстве добавили, что IT-специалисты также при подаче заявления прикладывают некорректную электронную подпись. Еще одной распространенной ошибкой является несоответствие информации в форме-подтверждении, когда из-за опечатки система может уведомить о технической ошибке.