Глава союза староверов: папа Римский не уйдет в отставку без посещения РФ Глава союза староверов Севастьянов заявил, что папа Римский Франциск не уйдет в отставку без посещения России

Фото: Ron Palmer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск не уйдет в отставку, пока не приедет Россию, заявил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. По его словам, понтифик хотел бы посетить несколько православных святынь, в том числе Успенский собор в Кремле, церковь святого папы Римского Мартина I (умер в VII веке и похоронен в Крыму) в Таганском районе Москвы, а также Третьяковскую галерею и пройти по следам Достоевского в Петербурге, передает РИА Новости.

Он сказал мне, что в отставку он не пойдет до тех пор, пока не посетит Россию. Папа Римский выразил уверенность, что приедет в нашу страну. Россию он особо выделил, — сказал Севастьянов.

Ранее он сообщал, что папа Римский может приехать в Россию после сентябрьских выборов, возможно, это произойдет в 2023 году. По его словам, Франциск называет сумасшествием попытки некоторых СМИ заговорить о возможной войне западных стран с Россией из-за Украины. Понтифик добавлял, что контакты по поводу его возможного визита проводятся с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

До этого секретарь Ватикана по отношениям с другими государствами Пол Ричард Галлахер сообщил, что встреча папы Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла может пройти в сентябре в Казахстане.