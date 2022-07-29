В Союзе пенсионеров оценили идею ввести новый налоговый вычет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На введение налогового вычета для работающих пенсионеров может не хватить финансирования из-за дефицита в региональных бюджетах, считает председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. Тем не менее эта мера помогла бы исправить несправедливость, вызванную отказом от индексации их пенсий, сообщил он «Радио 1».

В целом мера правильная: раз мы пока не индексируем пенсии работающим пенсионерам, то давайте попробуем сделать по-другому, за счёт налогового вычета. Но тут возникает вопрос о технологии бюджетной политики. Дело в том, что подоходный налог, из которого планируется делать вычет, идёт в местные бюджеты, а они на сегодняшний день достаточно дефицитные. И у меня возникает сомнение, что регионы пойдут на такую меру, — предупредил общественный деятель.

Рязанский добавил, что если закон все же будет принят, то сумма выплат будет равна компенсации, которую работающим пенсионерам ранее не выплачивали из федерального бюджета. В среднем она составит примерно две тысячи рублей в месяц.

О том, что в России хотят ввести социальный налоговый вычет для работающих пенсионеров, сообщил зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов. Он сообщил, что инициатива предусматривает предоставление налогового вычета с зарплаты в период работы пенсионеров, которые получают пенсии в размере 50%, но не более 25 тыс. рублей. Авторы законопроекта убеждены, что работающие пенсионеры привносят вклад в развитие экономики государства.