Глава Соцфонда заверил россиян в сохранении сроков перечисления пенсий

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После начала работы Социального фонда России сроки перечисления пенсий и всех остальных выплат сохранятся, заявил в разговоре с РИА Новости председатель Сергей Чирков. Он подчеркнул, что клиентские службы для посетителей будут открыты с 9 января. Сам Соцфонд, являющийся результатом объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, заработает с 1 числа.

Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов. Сроки выплат сохранятся, клиентские службы фонда с 9 января готовы принять посетителей, — сказал Чирков.

Электронные сервисы, заметил председатель фонда, находятся в открытом доступе для всех граждан в любое время. А с адресами клиентских служб можно ознакомиться на сайте Пенсионного фонда.

Чирков, говоря о слиянии социальных служб, подчеркнул, что россиянам не о чем волноваться. Он пообещал, что процесс пройдет «бесшовным» образом. По словам Чиркова, слияние направлено на повышение качества обслуживания, более быстрое и удобное оформление мер поддержки.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что правительство России выделило около 1,5 трлн рублей на выплаты пенсий в 2022 и 2023 годах. По его словам, деньги пойдут в том числе и на надбавки для неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума.

Также часть выделенных средств будет использована для ежемесячных выплат инвалидам и ветеранам. Мишустин подчеркнул важность того, чтобы все граждане России получали выплаты без сбоев.