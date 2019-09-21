https://static.news.ru/photo/ef56a22a-dc89-11e9-b22c-fa163e074e61_660.jpg

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вручил родителям посмертно награждённых мальчиков Алексея Мартыненко и Святослава Юшкова медали «Доблесть и отвага». Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета в субботу.

В конце июля в палаточном лагере туркомплекса «Холдоми» в Хабаровском крае произошёл сильный пожар. Десятилетний Алексей Мартыненко помогал детям выбраться из горящей палатки и получил тяжёлые ожоги, несовместимые с жизнью.

Другой ребёнок, удостоенный награды, шестилетний Святослав Юшков из Карелии, пытался вытащить дедушку из горящей бани, но огонь перекинулся и на него.

Восьмые Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей до 15 лет на кубок председателя СК России проходят в Великом Новгороде. Турнир посвящён памяти юных героев Отечества и сотрудников Следственного комитета России, погибших при исполнении служебного долга, указано в сообщении СК.

Ранее в Краснодарском крае решили наградить жителя, спасшего на улице девочку с остановившимся сердцем, писал News.ru.