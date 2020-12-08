Глава СК призвал приравнять криптовалюту к имуществу

https://static.news.ru/photo/0895fdca-395f-11eb-9d42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что криптовалюту необходимо признать имуществом, чтобы следователи могли возбуждать уголовные дела по связанным с нею преступлениям.

Признание цифровой валюты имуществом для целей уголовного и уголовно-процессуального законодательства является необходимым условием расследования уголовных дел, по которым цифровая валюта выступает, например, предметом взятки или хищения, — сказал Бастрыкин в интервью РИА Новости.

Также он заявил, что важно совместно с Росфинмониторингом разработать механизм по обнаружению связанных с криптовалютой преступлений.

Глава СК напомнил, что с января в России вступит в силу закон о цифровой валюте, однако, по мнению Бастрыкина, он охватывает не все необходимые аспекты работы с криптовалютой.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявлял, что власти планируют признать криптовалюту имуществом для юридической защиты её владельцев.

Также в конце ноября российский кабмин одобрил проект закона, который регулирует введение налога на криптовалюты, писал NEWS.ru.