Глава СК поставил на контроль проверку смерти Легкоступовой

https://static.news.ru/photo/30cddd60-40a0-11eb-9df4-fa163e074e61_660.jpg Валентина Легкоступова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на свой контроль проверку обстоятельств смерти певицы Валентины Легкоступовой.

Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход доследственной проверки, — сообщили в СК.

Такое решение было принято после обращения дочери артистки Анетты Бриль, которая попросила руководителя комитета взять ситуацию на контроль. Кроме того, он поручил руководителю московского ГСУ СК тщательно проверить информацию, предоставленную дочерью певицы.

В настоящий момент проверка по факту смерти Легкоступовой продолжается, эксперты проводят комиссионную судебно-медицинскую экспертизу, передаёт РИА Новости.

Ранее Бриль инициировала собственное расследование гибели своей матери. Адвокат родственницы артистки Сергей Жорин назвал новые подробности трагедии. По его словам, последняя экспертиза продемонстрировала, что следы крови, обнаруженные в квартире Легкоступовой, принадлежат её возлюбленному Юрию Фирсову. Тот факт, что артистка скончалась в результате черепно-мозговой травмы, является основанием для возбуждения уголовного дела, считает адвокат. Он также добавил, что на теле Легкоступовой были обнаружены множественные гематомы и ссадины. Медики диагностировали у артистки даже перелом ребра.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в возрасте 54 лет. До этого она попала в клинику с черепно-мозговой травмой. СМИ сообщали, что она перед инцидентом вместе с супругом Юрием Фирсовым несколько дней не выходила на связь. Следствие считает, что певица получила травмы после падения в своей квартире, однако родственники певицы считают, что к этому может быть причастен её муж.

По словам дочери артистки, в ванной комнате, где якобы получила травму певица, упасть просто невозможно. Это помещение слишком маленькое. Этот аргумент дочь приводит вместе с указаниями экспертов, которые говорят, что Фирсов вёл себя с Легкоступовой как абьюзер: он запугивал жену и бил её. Дочь Легкоступовой собирается доказать, что перед смертью певица была жестоко избита, писал NEWS.ru.