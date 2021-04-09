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Глава СК поручил проверить инцидент с подростком, стрелявшим в школе

15:23, 11 апреля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку инцидента с подростком, который устроил стрельбу из пневматики в одной из школ Санкт-Петербурга.

Для изучения всех обстоятельств произошедшего председатель СК России поручил руководству ГСУ СК России по Санкт-Петербургу организовать проведение доследственной проверки, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также он поручил доложить о результатах проверки инцидента с 17-летним жителем города Волхов в Ленобласти, которого двое молодых людей обстреляли из пневматического пистолета, облили стеклоочистителем и подожгли.

Как писал NEWS.ru, конфликт девятиклассника с педагогом и одноклассниками едва не привёл к трагедии. Подросток из Шлиссельбурга Ленинградской области пришёл в школу с пневматическим пистолетом.

Ранее полицейские в Ленобласти задержали двоих молодых людей из Волховского района, подозреваемых в издевательствах над подростком. По данным силовиков, они в ходе конфликта выстрелили в потерпевшего из пневматического пистолета, избили его, облили стеклоочистителем и подожгли.

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