Глава СК поручил возбудить дело после избиения женщин мигрантами

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя управления СКР по Свердловской области незамедлительно возбудить уголовное дело по факту избиения двух женщин подростками-мигрантами в Екатеринбурге, передаёт пресс-служба СК. Накануне стало известно, что пятеро злоумышленников избили 49-летнюю женщину и её 20-летнюю дочь. Пострадавшие находятся в больнице с травмами. При этом полицейские задержали только одного подозреваемого — 17-летнего выходца из Азербайджана.

Председатель Следственного комитета России поручил и. о. руководителя СУ по Свердловской области Надбитову А.Д. незамедлительно возбудить уголовное дело по факту избиения двух женщин, установить лиц, причастных к совершению преступления, и ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в сообщении.

Инцидент в Екатеринбурге произошёл 11 февраля. Пятеро мигрантов-подростков напали на 49-летнюю женщину и её 20-летнюю дочь. Женщины госпитализированы, матери требуется операция, у неё травма головы и перелом ноги. У девушки ряд травм и сотрясение мозга.

Злоумышленники начали приставать к девушке в автобусе, после чего она позвонила матери и попросила её подойти к остановке. На улице мигранты напали на женщин. Как рассказала родственница пострадавших, подростки уже давно совершают преступления в районе, однако правоохранители до сих пор не применили к ним санкций. Кроме того, она сообщила, что следователя, который вёл дело, отстранили, а новый следователь игнорирует звонки потерпевших, передаёт Telegram-канал Readovka.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Артём Кирьянов заявил, что россияне не должны бояться мигрантов. По его мнению, число конфликтов с их участием в последнее время не увеличилось, а ситуацию с преступностью среди мигрантов можно охарактеризовать как достаточно спокойную.