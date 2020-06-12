Глава СК поручил изучить уголовное дело калининградских врачей

https://static.news.ru/photo/c164acea-ad3a-11ea-bbef-fa163e074e61_660.jpg Александр Бастрыкин Фото: sledcom.ru

Следствие изучит обстоятельства уголовного дела в отношении двух врачей из Калининграда, которых судят за убийство новорождённого младенца в 2018 году по предварительному сговору. Соответствующее распоряжение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Об этом 13 июня журналистам сообщили представители пресс-службы ведомства. Отмечается, что с результатами проверки глава СК ознакомится лично.

Результаты проверки резонансного уголовного дела в отношении врачей из Калининграда следователям центрального аппарата поручено доложить самому Бастрыкину, — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

В ноябре 2018 года после гибели новорождённого и. о. главврача роддома Елене Белой было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В июне 2019 года СК РФ возбудил ещё одно уголовное дело — по статье об организации убийства малолетнего.

По мнению следствия, Белая и врач-неонатолог Элина Сушкевич убили недоношенного младенца, считая его нежизнеспособным, и попытались это скрыть.

Как ранее писал NEWS.ru, встать на защиту врачей из Калининграда готов директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.