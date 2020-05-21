Глава СК передал в Москву дело о полицейских, избивших педофила

https://static.news.ru/photo/9a077392-9bf3-11ea-9905-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело, возбуждённое по факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции в Новгородской области.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, решение принято в целях проведения наиболее плотного и объективного расследования.

Председатель СК России потребовал провести исчерпывающий комплекс следственных действий и всесторонне разобраться во всех обстоятельствах произошедшего, — отметила она.

Согласно данным следствия, превышение полномочий в марте 2019 года допустили сотрудники уголовного розыска во время расследования дела в отношении жителя Хвойнинского района, подозреваемого в педофилии.

Как писал NEWS.ru, 21 мая СУ СК по Новгородской области подтвердило информацию о задержании группы полицейских, заподозренных в избиении фигуранта уголовного дела о педофилии. Сотрудник уголовного розыска из города Боровичи опубликовал видеообращение, в котором сообщил о задержании коллег. Полицейский назвал обвинения против сотрудников необоснованными.