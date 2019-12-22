https://static.news.ru/photo/6c01f95e-24d4-11ea-8ef0-fa163e074e61_660.jpg Александр Бастрыкин Фото: sledcom.ru

Глава российского Следкома Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование ситуации в Апатитах Мурманской области. В регионе подростки избили двух полицейских. Силовики получили травмы.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил взять проведение данных проверок и расследование уголовных дел на контроль в центральном аппарате ведомства, — рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Драка между подростками и полицейскими произошла рядом с Дворцом культуры в Апатитах. Задержаны девять человек.

Подростки шумели на площади после дискотеки. На место приехали сотрудники полиции, от которых несовершеннолетним удалось «отбиться». Позже к месту потасовки прибыло подкрепление. Подростки повалили и стали пинать одного из силовиков. Второго несколько раз ударили по голове. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения.

В отдел полиции были доставлены девять хулиганов, четверо или пятеро из которых, по предварительным данным, причастны к нападению на патрульных.

Один из задержанных в присутствии свидетелей оскорбил сотрудника полиции и ударил его ногой, говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что полиции Брянска удалось установить подозреваемых в несанкционированном показе порноролика на мониторе в одном из торговых центров города. Правоохранители считают, что виновниками были двое 14-летних школьников.