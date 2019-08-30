https://static.news.ru/photo/517489f4-cc3b-11e9-8792-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sadak SouiciLe Pictorium/ZUMAPRESS.com

Архиепископ Иоанн (Реннето), управляющий Западноевропейским экзархатом русских приходов более не является иерархом Константинопольской церкви.

Константинополь не признаёт теперь существования русского экзархата и ответственность за его общины в Западной Европе передаётся местным архиереям, сообщает сайт Константинопольской церкви.

Как писал News.ru ранее, Константинопольский патриархат установил налог в размере €4000–20 000 для каждого прихода так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил управляющий делами канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.