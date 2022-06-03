Глава РУДН объяснил, почему Россия не может «выйти» из Болонского процесса

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Россия формально может не выходить из Болонского процесса, ввиду того, что правительство РФ не подписывало соответствующих документов. Об этом заявил глава РУДН Владимир Филиппов, пишет РИА Новости. При этом он отметил, что возврат к «моноуровневому» образованию приведет к «катастрофе» институтов «личности и государства».

Выйти из Болонского процесса невозможно, потому что Россия не подписывала никакого документа, у нас нет обязательств, — заявил Филиппов.

Ранее ректор МГУ имени Михаила Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что ректоры вузов России выступили за изменение системы образования. По его словам, перестраивать университетское образование будут основываясь на советском опыте, а акцент сделают на специалитете.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков накануне заявил, что в ближайшие годы Россия начнет переход к собственной национальной системе образования. По его словам, Болонскую систему нужно воспринимать как «пережитый этап».