Глава РПЦ поздравил Лукашенко с днём рождения

https://static.news.ru/photo/27db9aaa-eac2-11ea-b499-fa163e074e61_660.jpg

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с днём рождения президент Белоруссии Александра Лукашенко.

Глава РПЦ отметил внимание главы республики к миссии Белорусского экзархата и поддержку им общественно значимых инициатив духовенства.

Развитие взаимодействия Церкви с государственными структурами и всеми здоровыми силами общества будет способствовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию жителей Беларуси, — цитирует патриарха пресс-служба РПЦ.

Лукашенко исполнилось 66 лет. На посту президента Белоруссии он бессменно пребывает с июля 1994 года. Согласно официальным итогам президентских выборов, прошедших в республике 9 августа, он в очередной раз одержал победу с поддержкой в 80%. Итоги голосования вызвали волну массовых протестов, которые продолжаются до сих пор. Демонстранты считают их сфальсифицированными и требуют проведения новых выборов.

Ранее NEWs.ru писал, что очередная акция протеста проходит в центре Минска. Её участники принесли в качестве подарка Лукашенко огромного таракана.