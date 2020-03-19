https://static.news.ru/photo/7cf27aa0-69a2-11ea-9f44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vojtech Vlk/Global Look Press

Меры по предотвращению распространения нового типа коронавируса являются обязательными, но они временны, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Она отметила, что в ведомство приходят сотни обращений от людей, которые строили планы на поездки.

Наша главная задача в этих непростых условиях — не допустить паники и организовать максимально комфортное возвращение всех наших путешественников домой. Для этого мы непрерывно работаем в тесном сотрудничестве с МИД РФ, другими ведомствами и туроператорами, — приводятся слова Догузовой на сайте Ростуризма.

Она также подчеркнула, что туристический бизнес оказался под угрозой из-за закрывающихся границ и неблагоприятной обстановки.

Как ранее писал NEWS.ru, препарат против новых штаммов гриппа «Фавипиравир» эффективен в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа.