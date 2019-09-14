https://static.news.ru/photo/3329fd76-d6d1-11e9-8440-fa163e074e61_660.jpg Сергей Чемезов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Ростеха Сергей Чемезов впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о его недвижимости. Он заявил, что его квартира, оценённая Алексеем Навальным в пять миллиардов рублей, стоит дешевле.

При этом бизнесмен сообщил, что готов продать жилище, если кто-то предложит за него такую сумму. Чемезов назвал себя состоятельным человеком, но подчеркнул, что не ведёт вычурный образ жизни.

Расследование ФБК глава Ростеха посчитал домыслами, однако пояснил, что относится к нему спокойно, так как находиться «под огнём критики», занимая такую должность, нормально. Именно поэтому он не отреагировал на публикацию раньше.

Квартира, о которой идёт речь, находится в здании гостиницы «Москва». По данным ФБК, представленным в феврале 2019 года, она состоит из двух помещений на 12-м и 13-м этажах, а общая площадь составляет 1434 кв. м.

По словам Навального, квартира записана в декларации супруги Чемезова Екатерины Игнатовой как нежилое помещение. ФБК оценил стоимость недвижимости в пять миллиардов рублей, основываясь на объявлении о продаже схожего помещения другой площади в том же здании, передаёт РБК .

Ранее News.ru писал, что утром 12 сентября Следственный комитет начал обыски в штабах Алексея Навального по всей России. Известно о соответствующих мероприятиях, проведённых в 39 городах.