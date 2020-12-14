Глава Росстата рассказал о российской статистике смертности от COVID-19

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Настолько подробной статистики смертности от коронавируса, как в России, нет нигде в мире, заявил глава Росстата Павел Малков.

По его словам, в данном вопросе не было каких-либо международных стандартов и опыта других стран, на который можно было бы опереться.

То есть мы пробивали этот путь сами, с нуля, в итоге получили самую подробную статистику по этой теме, — отметил он.

Малков уточнил, что сотрудники Росстата по ходу дела изучали особенности болезни и решали вместе с коллегами из других ведомств, как правильно объективно отражать данные. Также он подчеркнул, что в условиях пандемии не было ни одного срыва по срокам публикации информации — служба только наращивала темп и одновременно предоставляла данные в новых разрезах, в новых видах, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, заведующая реанимацией республиканской инфекционной больницы в Махачкале Джамиля Амирханова сообщила, что осложнения у заразившихся коронавирусом становятся тяжелее по сравнению с началом пандемии. Пациенты стали хуже переносить болезнь.

На 14 декабря жертвами коронавируса в России стали 450 пациентов. Общее количество летальных исходов достигло 47 391. Вылечились за минувшие 24 часа 18 562 человека. В общей сложности с начала пандемии зафиксировано 2 124 797 случаев выздоровления граждан с коронавирусом при 2 681 256 заболевших.

За прошедшие 24 часа в России заразилось 27 328 человек. При этом в воскресенье общий показатель по стране составлял 28 080 случаев, в субботу — 28 137, а в пятницу — 28 585.