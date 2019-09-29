«Большие данные» (big data) от мобильных операторов и органов госвласти будут использоваться при проведении всероссийской переписи населения 2020 года. Об этом сообщил глава Росстата Павел Малков.
Мы планируем апробировать целый ряд новых подходов при проведении этой переписи <...> Девять европейских стран заявили, что они в следующем раунде переписи будут использовать «большие данные», — цитирует Малкова ТАСС.
Он также сказал, что «это будет первая цифровая перепись в РФ», на которой «„большие данные“ будут представлены в полный рост».
У нас переписчики пойдут уже не с бумажными переписными листами, которые потом ещё надо отсканировать, внести их в базу данных, они уже пойдут с планшетами, — добавил Малков.
Обработка информации будет производиться в специальной цифровой аналитической платформе «Население».
Туда мы будем загружать всю информацию, полученную в ходе переписи, информацию из источников больших данных, из административных источников и все это там обрабатывать, смешивать, — резюмировал глава Росстата.
Как писал News.ru, в июне Павел Малков на Петербургском международном экономическом форуме уже говорил, что руководимое им ведомство планирует проводить работу с «большими данными», несмотря на отсутствие успешного опыта в соответствующей сфере.