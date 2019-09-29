https://static.news.ru/photo/65ff1dcc-e2b5-11e9-8d45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Росстат собирается перейти к расчёту индекса потребительских цен на основе административных данных органов власти, этот процесс может занять два–три года. Соответствующую информацию озвучил глава ведомства Павел Малков.

В первую очередь мы экспериментируем с данными Федеральной налоговой службы, базами данных контрольно-кассовой техники, — цитирует Малкова ТАСС .

Глава Росстата пояснил, что статистическое ведомство надеется перейти через некоторое время «от метода прямого наблюдения, как сейчас считается индекс потребительских цен или инфляция, к расчёту индекса потребительских цен на основе данных из административных источников информации».

Также Павел Малков заметил, что Росстату сначала необходимо «научиться работать с огромными объёмами неструктурированных данных, научиться в них разбираться».

Нам нужно определить источник данных по каждой из 500 позиций, на основе которых сегодня считается индекс потребительских цен, — развил мысль Малков.

По его мнению, «это горизонт два–три года».

Как писал News.ru, ранее Малков сообщил, что при проведении всероссийской переписи населения 2020 года будут использоваться «большие данные» (big data).

До этого правительство дало Росстату поручение о закупке у «Ростелекома» планшетных компьютеров с российской операционной системой для проведения переписи населения.