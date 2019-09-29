https://static.news.ru/photo/65ff1dcc-e2b5-11e9-8d45-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Росстат собирается перейти к расчёту индекса потребительских цен на основе административных данных органов власти, этот процесс может занять два–три года. Соответствующую информацию озвучил глава ведомства Павел Малков.
В первую очередь мы экспериментируем с данными Федеральной налоговой службы, базами данных контрольно-кассовой техники, — цитирует Малкова ТАСС.
Глава Росстата пояснил, что статистическое ведомство надеется перейти через некоторое время «от метода прямого наблюдения, как сейчас считается индекс потребительских цен или инфляция, к расчёту индекса потребительских цен на основе данных из административных источников информации».
Также Павел Малков заметил, что Росстату сначала необходимо «научиться работать с огромными объёмами неструктурированных данных, научиться в них разбираться».
Нам нужно определить источник данных по каждой из 500 позиций, на основе которых сегодня считается индекс потребительских цен, — развил мысль Малков.