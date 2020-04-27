Глава Роспотребнадзора выступила за продление карантина до 12 мая

https://static.news.ru/photo/4efe6ed2-8893-11ea-a8bf-fa163e074e61_660.jpg Анна Попова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный санитарный врач РФ, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сочла справедливыми предложения по продлению режима ограничений, введённых в России из-за распространения коронавируса.

Считаю, что это абсолютно справедливые предложения, мы общаемся с учёными, и они говорят ровно то же, — ответила Попова на вопрос журналистов телеканала «Россия 24» о возникающих предложениях продлить ограничения до 12 мая.

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о снижении темпов прироста заболеваемости COVID-19. В частности, положительная динамика наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге. По данным на 27 апреля, в России выявлено 87 147 случаев коронавирусной инфекции. Выздороветь удалось 7346 пациентам. От заболевания скончались 794 человека.

Ранее с заявлением по коронавирусу выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, поспешные решения по ситуации с COVID-19 имеют потенциальную опасность. Необдуманные шаги могут привести к возобновлению темпов роста заражённых.