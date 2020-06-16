Глава Роспотребнадзора: ветераны на параде смогут сидеть без маски

https://static.news.ru/photo/5850ce2a-affe-11ea-99d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ветераны, которые примут участие в параде Победы в Москве, смогут сидеть без маски. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, достаточно будет соблюдения социальной дистанции. Для этого пожилых участников Второй Мировой войны рассадят через два кресла.

Места для ветеранов предусмотрены через 2 кресла, это как раз то самое расстояние, которое позволит при уже размещении на трибуне снять маску и смотреть парад уже без маски, а по окончанию снова её надеть, — рассказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Чиновница отметила, что все предметы продезинфицируют и помоют. В результате они должны стать безопасными.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса парад Победы на Красной площади с 9 мая был перенесён на более поздний срок. В конце мая президент Владимир Путин объявил, что торжества состоятся 24 июня — в историческую дату Парада победителей в 1945 году.

При этом воздушная часть празднования, которая всё-таки была проведена в День Победы, состоится повторно.

За последние недели обстановка с COVID-19 в стране почти не изменилась. Как и в мае, ежедневно выявляют около 8–9 тысяч заражённых. Россия держится на третьей в мире строчке по распространению вируса среди населения.

Как писал NEWS.ru, 13 российских городов отказались от проведения парада Победы из-за ситуации с коронавирусом. Решение приняли Курск, Пермь, Белгород, Саранск, Орёл, Ярославль, Якутск, Пенза. Не будет парада, посвящённого 75-летию победы в Великой Отечественной войне, в Вологде, Челябинске, Пскове, Петропавловске-Камчатском, Нижнем Тагиле. Решение города приняли за 10 дней до даты проведения торжества.