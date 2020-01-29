https://static.news.ru/photo/74472c7e-42ca-11ea-b53d-fa163e074e61_660.jpg Анна Попова Фото: kremlin.ru

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что принимаемые в России меры защиты от коронавируса достаточно полные. По её словам, они могут дать результат по сохранению здоровья граждан.

Для этого требуется их последовательное исполнение, передаёт ТАСС. Такое заявление чиновница сделала на брифинге по результатам заседания оперативного штаба при правительстве.

Меры, которые сегодня принимаются для защиты граждан, они достаточно полные, и на сегодняшний день последовательное исполнение всех принятых решений, безусловно, даст дополнительный результат в части сохранения здоровья граждан, — подчеркнула она.

Как писал NEWS.ru, эпидемия началась в китайском городе Ухань в конце 2020 года. Число заболевших к 29 января превысило 6 тысяч человек, погибли 132. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила лишь несколько случаев, в которых заподозрила передачу заболевания от человека к человеку.

Китайские учёные к концу января обнаружили антитело, способное эффективно бороться с вирусом 2019-nCoV — это образец, полученный во время эпидемии атипичной пневмонии 2003 года.