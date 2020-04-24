Глава Роспотребнадзора рассказала о порядке отказа от самоизоляции

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, как необходимо отказываться от режима самоизоляции. По её словам, снимать карантинные меры нужно поэтапно.
При разном развитии ситуации будут действовать разные алгоритмы,
Если мы удержимся и будем соблюдать все требования, которые предписаны, то через какое-то время нужно планировать смягчение режима ограничительных мер <...> Это должны быть разные этапы, с разной системой ограничений, на разных уровнях, — подчеркнула она.
Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Роспотребнадзора выявили в России 355 очагов коронавирусной инфекции.
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