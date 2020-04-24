Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала о порядке отказа от самоизоляции

20:52, 24 апреля 2020 65
Анна Попова Анна Попова Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, как необходимо отказываться от режима самоизоляции. По её словам, снимать карантинные меры нужно поэтапно.

При разном развитии ситуации будут действовать разные алгоритмы, передаёт РИА Новости. Однако сделать всё в один момент невозможно.

Если мы удержимся и будем соблюдать все требования, которые предписаны, то через какое-то время нужно планировать смягчение режима ограничительных мер <...> Это должны быть разные этапы, с разной системой ограничений, на разных уровнях, — подчеркнула она.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Роспотребнадзора выявили в России 355 очагов коронавирусной инфекции.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях