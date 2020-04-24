Глава Роспотребнадзора рассказала о порядке отказа от самоизоляции

Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с вирусологами пообещала, что доложит об их идеях по ограничительным мерам в связи с коронавирусом президенту РФ Владимиру Путину и председателю правительства Михаилу Мишустину.

Об этом сообщает пресс-служба кабмина. Голикова отметила, что после совещания с главой Роспотребнадзора Анной Поповой доложит главе государства и премьеру также о предложениях вирусологов по стратегии постепенного выхода из карантинных...