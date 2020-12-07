Глава Роспотребнадзора назвала регионы с тяжёлой ситуацией по COVID-19

https://static.news.ru/photo/5272fc30-388e-11eb-b71e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории России остаётся всё ещё тревожной. В значительной степени это связано с тем, что серьёзный уровень прироста наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге. На столицу и город на Неве приходится до 40% от общего числа новых случаев заражения. Об этом 7 декабря на заседании президиума координационного совета при российском правительстве по борьбе с коронавирусом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее сообщалось, что регионами — лидерами по числу выявленных случаев коронавируса являются Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В столице COVID-19 заразился 654 841 человек, 495 871 пациент выздоровел, 9425 умерли.

Попова, в свою очередь, сообщила, что на Москву и Петербург приходится до 40% новых случаев за 24 часа. Отдельно глава Роспотребнадзора рассказала о эпидемиологической ситуации на территории Карелии. Там среднесуточный показатель прироста составляет 75,7 на 100 тысяч населения, притом что в среднем по России он равен 18,8, передаёт «МК».

В общей сложности в РФ с начала пандемии коронавирусом заразились 2 488 912 человек, 1 956 588 пациентов выздоровели, 43 597 россиян скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, за прошедшие выходные в Москве привились от коронавируса около двух тысяч человек. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.