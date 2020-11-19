Глава Роспотребнадзора дала оценку ситуации по коронавирусу в стране

https://static.news.ru/photo/368b1bb8-2ad0-11eb-9d77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с коронавирусом в стране напряжённой. По её словам, взрывного роста заболеваемости по регионам нет, но ухудшение очевидно.

Как ни надеялись специалисты, низкие температуры не замедляют распространение инфекции. Но уже второй день подряд количество излечившихся превышает количество заболевших коронавирусом: 25,5 тыс. против 23,5 тыс. человек, сообщает Пятый канал.

Результаты тестов на коронавирус россияне теперь должны получать не позднее, чем через 48 часов после его сдачи. Если же они будут задерживаться, можно жаловаться на горячую линию Роспотребнадзора.

Массовая вакцинация населения начнётся в декабре. Сейчас наша вакцина доставлена в Венгрию, где национальный Минздрав должен принять решение о её использовании. Российскую вакцину ожидают ещё в 50 странах. Производитель «Спутник V» подал заявку на сертификацию в штаб квартиру ВОЗ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует использовать противовирусный препарат «Ремдесивир» для лечения пациентов с COVID-19. Об этом заявила группа международных экспертов ВОЗ.