Глава Рособрнадзора выступил против рейтинга школ по итогам ВПР

https://static.news.ru/photo/1856e87c-f680-11ea-b9e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Рособрнадзор не намерен составлять рейтинги школ по результатам всероссийских проверочных работ (ВПР). Как заявил глава ведомства Анзор Музаев, обращаясь ко всем российским учителям, попытки такого рейтингования на местах также будут оперативно выявляться и пресекаться.

Мы вас не будем оценивать по средним оценкам, по итогу и по средним оценкам у класса. Это раз. Второе, мы будем искать и разбираться с каждым чиновником, кто на базе этих выставленных оценок будет выстраивать какие-то там рейтинги, премирование или наказание, — цитирует ТАСС Музаева.

Кроме того, по его словам, школам не стоит учитывать результаты ВПР при выведении четвертных и годовых оценок ученикам. Музаев уточнил, что такая рекомендация действовала всегда, в том числе до пандемии коронавируса.

Говоря о ВПР, глава Рособрнадзора сообщил о совершенствовании подачи контрольного материала: каждая школа получит свои уникальные варианты, что позволит свести на нет утечки заданий, а информация, выложенная в Интернет, позволит понять, из какой именно школы произошёл вброс. После фиксации утечки воспользоваться такими вариантами будет уже невозможно.

Будет разбирательство отдельно с директором этой школы, с техническими специалистами, учителями, почему они это делали и зачем это происходило, — подчеркнул Музаев.

Всероссийские проверочные работы — это итоговые контрольные, которые проводятся в школах по итогам учебного года. В 2020 году из-за пандемии коронавируса они были перенесены с мая на сентябрь нового учебного периода.

Как писал NEWS.ru, Музаев выразил надежду, что снова переводить российских школьников на дистанционное обучение из-за коронавируса не придётся. По его словам, вокруг темы дистанционного обучения вновь появилась масса мифов и домыслов. Музаев отметил, что на сегодняшний день случаи перевода школ на подобный формат обучения из-за COVID-19 единичны, это происходит из-за локальных вспышек коронавируса.