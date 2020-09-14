Рособрнадзор не увидел предпосылок для второй волны «дистанционки» в школах

https://static.news.ru/photo/ef6d0354-f66d-11ea-b7bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев выразил надежду, что снова переводить российских школьников на дистанционное обучение из-за коронавируса не придётся.

Об этом он сказал на пресс-конференции по всероссийским проверочным работам (ВПР). По его словам, вокруг темы дистанционного обучения вновь появилась масса мифов и домыслов.

Мы все надеемся, что никаких вторых волн и второй такой масштабной волны дистанционного обучения не будет, — заявил глава ведомства.

Музаев отметил, что на сегодняшний день случаи перевода школ на подобный формат обучения из-за COVID-19 единичны, это происходит из-за локальных вспышек коронавируса, передаёт ТАСС.

Пока таких единицы. Мы надеемся, что роста не будет, — заявил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что дистанционное обучение в период самоизоляции на фоне пандемии коронавируса негативно отразилось на психологическом состоянии подавляющего большинства российских школьников. Об этом говорят результаты исследования, проведённого специалистами Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава.