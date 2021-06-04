Глава Росмолодёжи призвала отказаться от бумажных визиток в защиту экологии

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Руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева предложила отказаться от традиционных бумажных визиток, чтобы сократить вред, причиняемый окружающей среде. В качестве альтернативы она назвала QR-код, который можно считывать при помощи смартфона, передаёт ТАСС. При этом, главной современной проблемой экологии она назвала медицинские маски, но отказаться от них не призвала.

Одноразовые маски — это очень хорошо. Я сама грешу, у меня она где-то здесь была. Я видела, как люди заходили и всем раздавали маски. Это же колоссальная проблема, маски — это первое. И второе — визитки. Давайте откажемся от бумажных визиток. Мне кажется, это бич современного времени, — сказала Разуваева на ПМЭФ.

Она подчеркнула, что Росмолодёжь поддерживает инициативы в сфере охраны природы. В прошлом году было поддержано порядка 35 экологических проектов на 20 млн рублей. По словам Разуваевой, именно молодёжь сейчас является драйвером решения проблем окружающей среды.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал чушью, мифом и откровенным передёргиванием фактов разговоры, будто Россию не касаются проблемы изменения климата. Он уточнил, что Россия продолжит заботиться об экологии и продолжит снижать выбросы при добыче углеводородов. Кроме того, будет модернизирована утилизация природного газа. В свою очередь это позволит снизить количество выбросов, которые и влияют на глобальное потепление, меняют климат планеты.