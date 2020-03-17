Глава Роскомнадзора Александр Жаров провёл встречу с председателем совета директоров «Газпром-медиа». Он может занять пост генерального директора холдинга. Эту должность покинул Дмитрий Чернышенко.
Жаров был руководителем Роскомнадзора с 2012 года. Вместо него может быть назначен Андрей Липов, который возглавляет управление президента по применению информационных технологий и развитию электронной демократии. Жаров
Как писал NEWS.ru ранее, в наблюдательный совет Сбербанка может войти министр финансов РФ Антон Силуанов.