https://static.news.ru/photo/4b234df2-687f-11ea-b753-fa163e074e61_660.jpg Александр Жаров Фото: Александр Щербак/ТАСС

Глава Роскомнадзора Александр Жаров провёл встречу с председателем совета директоров «Газпром-медиа». Он может занять пост генерального директора холдинга. Эту должность покинул Дмитрий Чернышенко.

Жаров был руководителем Роскомнадзора с 2012 года. Вместо него может быть назначен Андрей Липов, который возглавляет управление президента по применению информационных технологий и развитию электронной демократии. Жаров отказался комментировать кадровые перестановки РБК.

Как писал NEWS.ru ранее, в наблюдательный совет Сбербанка может войти министр финансов РФ Антон Силуанов.