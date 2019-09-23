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Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что положительно относится к штрафам, так как подобные меры экономического воздействия приняты во всём мире.

Он напомнил, что в Соединённых Штатах оштрафовали компанию Google на $200 млн за публикацию персональных данных несовершеннолетних, передаёт РИА Новости . Такая мера лучше блокировки, которая является фатальной мерой воздействия, уверен он.

Нужно штрафовать, и будем штрафовать, — подчеркнул чиновник.

Таким образом глава ведомства отреагировал на предложение депутатов о введении штрафов для транснациональных компаний.

Как писал News.ru, глава комиссии ГД по расследованию вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарёв заявил, что в Госдуме намерены подготовить поправки в законодательство, чтобы Facebook и Google понесли ответственность за нарушение российских законов.

Информация о якобы нарушениях Google и Facebook, допущенных в день выборов 8 сентября, направлена Роскомнадзором в парламентские комиссии по расследованию иностранного вмешательства. Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Facebook пытался повлиять на выборы. Кроме того, надзорное ведомство обнаружило распространение политической рекламы в поисковой системе Google, в соцсети Facebook и на видеохостинге YouTube.