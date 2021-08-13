Глава Росгвардии: с путчем 1991 года можно было покончить за 20 минут

Путч в августе 1991 года мог бы завершиться менее чем за полчаса в случае штурма Дома правительства. Об этом заявил глава Росгвардии Виктор Золотов в фильме Наили Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

Если был бы штурм, то в течение там 15–20 минут всё было бы закончено, абсолютно, — заверил он.

По словам Золотова, организаторы путча вооружали всех, в том числе и тех, кто не умел пользоваться ни пистолетом, ни автоматом.

Знаете, даже женщинам выдавали оружие <...>. Ну, это, я считаю, было большой глупостью, потому что они многие сами боялись даже вида этого оружия, — отметил глава Росгвардии.

Он также рассказал, что по окончании попытки переворота настал момент эйфории. Гул десятков тысяч людей, собравшихся у Дома правительства нельзя было не услышать.

19 августа 1991 года представители руководства СССР, несогласные с политикой Михаила Горбачева, попытались отстранить его от власти и недопустить развала Союза. По приказу ГКЧП в Москву и столицы союзных государств были введены войска и бронетехника. Попытка переворота провалилась из-за массовых гражданских протестов в поддержку законной власти.

Ранее член Политбюро ЦК КПСС и первый секретарь Московского горкома партии Юрий Прокофьев заявил, что генерал Александр Лебедь предал ГКЧП, перейдя на сторону Бориса Ельцина. Он также заявил, что три человека погибли в ходе путча по своей вине, поскольку мешали движению танков.