Глава Росатома рассказал, что позволило России сохранить свои границы Глава Росатома Лихачёв: ядерное оружие помогло России сохраниться в современных границах

Алексей Лихачев / Фото atomic-energy.ru

Атомная промышленность помогла России сохраниться в её современных границах, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты». По его словам, ядерное оружие послужило сдерживающим фактором. Глава госкорпорации добавил, что ему сложно представить, что бы могло случиться в ходе сегодняшнего конфликта на Украине, если бы у России не было атомного оружия.

Не будь атомной промышленности, я вам это ответственно говорю, не было бы нашей страны в современных границах, — сказал Лихачёв.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлёв ранее заявил, что Россия готова первой применить ядерное оружие, если будет реальная угроза существованию страны. Он подчеркнул, что США делают всё, чтобы в мире началась третья мировая война, которая бы не проходила на их территории.

Полковник в отставке Виктор Литовкин напомнил в беседе с NEWS.ru, что военная доктрина России подразумевает применение Москвой ядерного оружия в двух случаях: если на РФ нападёт страна или коалиция, обладающая ЯО, и в случае угрозы самому существованию РФ в результате подобной агрессии, даже без использования ЯО со стороны противника.