Глава «Росатома» предложил Финляндии самой достраивать АЭС «Ханхикиви-1»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Генеральный директор российской атомной госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев считает, что Финляндия должна на собственные средства строить АЭС «Ханхикиви-1», пишет газета «Известия». А уже потраченные Москвой деньги придется вернуть, уверен он.

Заказчик расторг договор, уже прошла первая волна судебных разбирательств. И международный арбитраж, состоящий из представителей только стран Западной Европы, вынес однозначный вердикт. Во-первых, было отказано финской стороне в предъявлении финансовых претензий. Во-вторых, принято однозначное решение, что контракт расторгнут нелегитимно, — заявил Лихачев.

Глава госкорпорации отметил, что решение о разрыве контракты было политическим, и финские коллеги этого не скрывали. Он подчеркнул, что не способен повлиять на их мировоззрение, но реализуют его они должны за свои деньги.

Ранее сообщалось, что Росатом подал шесть исков к финской компании Fennovoima из-за срыва контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Глава корпорации Алексей Лихачев заявил, что отказ Хельсинки от проекта атомной станции с Россией в юридическом плане «абсолютно уязвим» и у Росатома есть шансы вернуть потраченные на проект деньги в судебном порядке.

72% финских компаний планируют повысить цены в ближайшее время, еще 60% предприятий отчитались о подорожании товаров — такие изменения в экономике страны произошли из-за спецоперации на Украине, заявил обозреватель Алексис Тейвайнен. По его словам, в наиболее уязвимом положении оказались предприятия, поддерживающие торговую связь с Россией.