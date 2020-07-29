Глава РФПИ сравнил создание вакцины от COVID-19 с запуском первого спутника

https://static.news.ru/photo/eabcdab2-d1b2-11ea-9ffb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эффект от создания российской вакцины против коронавируса будет сравним с запуском СССР первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Такого мнения придерживается глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Это как момент запуска спутника. Американцы были удивлены, когда услышали сигнал спутника. То же самое с этой вакциной. Россия будет первой, — цитирует его CNN.

Телеканал отметил, что РФ не опубликовала научных данных о тестировании вакцины, поэтому нет возможности убедиться в её безопасности и эффективности. Кроме того, критики полагают, что Кремль торопит создателей вакцины, чтобы «представить Россию как глобальную научную силу».

Клинические испытания первой российской вакцины против COVID-19, разработанной во взаимодействии Минобороны РФ с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи, завершились 20 июля. Последняя группа из 20 добровольцев покинула Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко.

Учёные продолжают анализировать полученные результаты и составлять итоговые отчёты, но уже сейчас известно, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены антитела к COVID-19. Препарат безопасен для организма и хорошо переносится.

Ранее NEWS.ru писал, что вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот с 15 августа. Сначала она будет применяться избирательно. Первыми вакцинируют людей из так называемых групп риска: врачей и учителей, а также более полутора тысяч добровольцев.