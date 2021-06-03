Глава РФПИ рассказал о заказчиках кампании против «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/c8b286b0-c4be-11eb-ba34-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал заказчиками информационной кампании против российской вакцины «Спутник V» представителей «большой фармы», сообщает РБК.

В конгломерат входят почти 30 ведущих мировых производителей лекарств, среди которых Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, создавшие свои вакцины от коронавируса.

Мы считаем, что инициаторы этого процесса — ряд компаний «большой фармы» и антироссийские политические круги. С самого начала была целенаправленная кампания по подрыву доверия к великому достижению наших учёных, к эффективности вакцины, — подчеркнул глава РФПИ.

Он уточнил, что кампания в отношении «Спутника V» стартовала ещё до его регистрации в сентябре 2021 года. Тогда последовали громкие и «абсурдные» заявления, что технологию производства российского препарата украли.

Фармкомпании и политические круги на Западе по факту обладают огромной информационной мощью. Но несмотря на такое противодействие, у нас получается доносить нашу точку зрения, в том числе с помощью каналов вакцины в социальных сетях, — отметил Дмитриев.

Ранее стало известно, что представители России и Венгрии уже начали вести переговоры о производстве на территории европейской страны отечественной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел государства Петер Сийярто. Венгрия стала первой страной Евросоюза, куда были доставлены образцы российской вакцины.